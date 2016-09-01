Система получения онлайн консультаций

Сайт является, фактически, биржей услуг. Одни люди могут зарегистрироваться, указать список навыков и часовой рейт для каждой из категорий. Другие люди могут заказать консультации, оплатить онлайн и оставить отзыв об эксперте после

покупки (текст в свободной форме + рейтинг из 5 звезд). Эксперты также могут оставлять отзывы о покупателях.

Нужна возможность записи на консультацию с выбором даты из календаря и времени (с точностью до получаса). Консультант может либо подтвердить время (отмечается в календаре потребителя и эксперта), либо отказать. В случае отказа эксперт

указывает причину в виде текстового сообщения (например, "вспомнил, что еду на встречу. Давайте в то же время завтра"). Подтверждения и отказы отображаются в диалоге с экспертом среди других сообщений.

Система также должна давать возможность обмениваться текстовыми сообщениями.

Подробное ТЗ обсудим с выбранными кандидатами.