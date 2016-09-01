Скрипт и админка для синхронизации YML с альбомами ВК и Однокласников

Нужно создать админку и скрипт синхронизации. В админке будут авторизоваться наши дистрибьюторы. Они должны иметь возможность задать свои данные для доступа от ВК и одноклассников. Скрипт должен на регулярной основе синхронизировать наш прайс (из YML файла) и площадки дистрибьюторов, которые персдтавлены в ВК альбомах или товарах, а также Одноклассники альбомах. Работа с ВК и Одноклассниками по API.

Реализуем на PHP. Админку желательно на laravel (сразу с возможностями авторизации и несколькими типами аккаунтов - админом и пользователям). С вас исходники и установка на ВДС. Срок 2 недели.