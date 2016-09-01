Внедрение AmoCRM для Интернет-магазина Автозапчастей

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Нужен удаленный специалист по внедрению и настройке AmoCRM. 

Внедрение подразумевает настройку телефонии, построение цепочки продаж и бизнес процессов. 

7 лет назад
embloger
Василий 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад