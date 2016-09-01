Система рейтинга и комментариев

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки115 просмотров
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Требуется написать и внедрить систему рейтинга пользователей и комментариев. Для установки на англоязычный адаптивный сайт WP, есть макеты и спецификация, описание что на что влияет.

Несколько параметров которые влияют на авторитет (силу) пользователя, которые рассчитываются по определенной формуле. Система не сложная. Cackle или Disqus не подходят. Нужно сделать с нуля, чтобы система работала без глюков на адаптивной версии. Просьба указывать цену и сроки.

7 лет назад
Inschool
Прохор 
56 летКитай
14 лет в сервисе
Был
2 года назад