Система рейтинга и комментариев

Требуется написать и внедрить систему рейтинга пользователей и комментариев. Для установки на англоязычный адаптивный сайт WP, есть макеты и спецификация, описание что на что влияет.

Несколько параметров которые влияют на авторитет (силу) пользователя, которые рассчитываются по определенной формуле. Система не сложная. Cackle или Disqus не подходят. Нужно сделать с нуля, чтобы система работала без глюков на адаптивной версии. Просьба указывать цену и сроки.