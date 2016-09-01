Техническое задание

Здравствуйте. Нужно доработать модуль Configurable Swatches для magento 1.9 Задача: возможность выбирать размер товара на странице категории. С добавлением в корзину без запроса количества. Выбираем размер, нажимаем купить, в корзину падает одна единица. Кнопки на страницах категорий ...
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