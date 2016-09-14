Вставить готовый платежный модуль в сайт на MODX REVO

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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Нужно вставить готовый платежный модуль интернет эквайринга Сбербанка в сайт на MODX REVO.

MODX
7 лет назад
elpis2002
61 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vovan77
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
Изменил отзыв т.к. у человека был форс-мажор
отличный заказчик. спасибо за понимание!