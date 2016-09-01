Веб-приложение по ментальной арифметике

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок126 просмотров
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Необходимо разработать веб-приложение по ментальной арифметике. Авторизация и управление пользователями. Проход по нескольким уровням. Что такое ментальная арифметика можете посмотреть в ютубе. По всем вопросам пишите 

7 лет назад
kzmzregion
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад