Python/Django программирование сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Нужно делать правки на сайте. 

Back end и Fron end - Python/Django. 

Только коммерческий опыт программирования от 2-х лет. 

PythonDjango
7 лет назад
topradio
Михаил 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад