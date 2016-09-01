Требуется парсер под windows

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Требуется парсер, который запускается под windows 

Парсер должен скачивать сайт знакомств. 

В 1 папку он должен скачивать фотографии, а в другую папку html файлы. 

Сами html файлы должны формироваться из html шаблона, в котором в указанные места должны вставляться нужные данные с сайта донора. 

Интересует цена и срок.

7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад