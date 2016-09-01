Натянуть шаблон на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок132 просмотра
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Нужно натянуть шаблон на wordpress. С возможностью добавления контента, типовых страниц.

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WordPress
7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад