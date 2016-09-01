Нужно делать правки на сайте. Back end и Fron end - Python/Django. Только коммерческий опыт программирования от 2-х лет.
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Есть сайт rl66.ru
Нужно натянуть шаблон на wordpress. С возможностью добавления контента, типовых страниц.
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