Натяжка сайта на Webasyst(Shop Script)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Есть готовый и сверстанный дизайн сайта, нужно натянуть.  

Шаблонные ответы сразу в отказ.  

Работа по оплате частями.

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7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад