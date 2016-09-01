Написать и внедрить в сайт на PHP

Написать и внедрить в самописный сайт новый функционал.

В 2 словах это переписанная на веб программа по управлению отеля, шахматка номеров, брони, выезды, номера на уборку, учет клиентов и оплаты за номер, несколько печатных форм.

БД MYSQL, адаптировать под моб устройство.

Если у Вас предоплата, можете не писать.

Опыт программирования от 5 лет.

ТЗ по запросу.

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