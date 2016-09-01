Написать и внедрить в сайт на PHP

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Написать и внедрить в самописный сайт новый функционал. 

В 2 словах это переписанная на веб программа по управлению отеля, шахматка номеров, брони, выезды, номера на уборку, учет клиентов и оплаты за номер, несколько печатных форм. 

БД MYSQL, адаптировать под моб устройство. 

Если у Вас предоплата, можете не писать. 

Опыт программирования от 5 лет. 

ТЗ по запросу. 

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PHPСайт на PHP
7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад