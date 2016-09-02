Помощь в редактировании лендингов и настройке домена!

$30
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки101 просмотр
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1. Просмотреть 4 лендинга и прикрутить к ним счетчики!

2. Основной домен пустой без контента http://skidki.ck.ua 

Все лендинги на поддоменах http://skidki.ck.ua/fasthair/http://skidki.ck.ua/smartscan и так далее...

Adwords заблокировал домен( из за пустого контента на домене skidki.ck.ua)

Как вариант перенести один лендинг на основной домен! 

Нужно помощь в этих вопросах или части их!

7 лет назад
valikvlad
Валентин 
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
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