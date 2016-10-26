Доработать адаптив на OpenCart (Версия 1.5.6.4)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки107 просмотров
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Необходимо доработать адаптив на OpenCart

Были внесены некоторые правки на сайт, в следствии чего некорректно отображаются элементы дизайна и функционала

В заявке указывайте сроки и суммы.

OpenCart
7 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
aleksei88
Алексей 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
51 отзыв(-6)
7 лет назад
$7
1 день
Еще +1 отличный специалист по OPenCart в мой белый список. Огромное спасибо за доработки! Нареканий нет. Рекомендую!
Хорошо поработали, четкие задания, быстрая оплата, рад сотрудничеству!