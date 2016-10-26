Доработать адаптив на OpenCart (Версия 1.5.6.4)

Требования к программисту: - знания PHP5.5+ на продвинутом уровне - знания MYSQL5+ на продвинутом уровне, выставление индексов таблиц - знания JavaScript на прдвинутом уровне - опыт веб-разработки 2лет Задачи: - работа с данными json, обмен между фронт-эндом/бекендом - работа с библиотекой Imagick, ...
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Необходимо доработать адаптив на OpenCart
Были внесены некоторые правки на сайт, в следствии чего некорректно отображаются элементы дизайна и функционала
В заявке указывайте сроки и суммы.
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