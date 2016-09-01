Парсер товаров

Есть интернет-магазин на CMS byshop , там есть каталог товаров, его нужно экспортировать и потом импортировать на другой сайт, который на ocStore. Важная особенность чтобы экспортировались и картинки, а так же нужно чтобы в дальнейшем могли экспортировать товары с этого сайта который на CMS byshop.

p.s. экспортироваться должен не весь каталог, а только одна категория(ноутбуки), сайт который на opencart будут импортироваться только ноутбуки остальные товары будут заполняться вручную.

Исполнителя выберу согласно реально указанных сроков и цены. заявки без цены рассматриваться не будут(