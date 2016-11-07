Личный кабинет для сайта

Тема WP - real%homes Не работает при добавлении объекта карта гугл, при вводе адреса не делается подбор по адресу при нажатии кнопки "найти адрес" см. здесь euronv.ru/добавить-объект/ Чтобы увидеть проблему, прошу залогиниться: vasa H6KZ Нужно разобраться в чём дело и исправить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)человек заходит в лк и видит перед собой окно Входа
Логин
пароль
Регистрация Вход
2)по ссылке регистрация перекидывает на страницу регистрации,
где пользователь должен внести ИФО,Пароль, подтверждение пароля,номер телефона после ввода которого он должен подтвердить по смс, почта
3)Главная ЛК
на главной страинце калькулятор с ползунками: сумма и срок
справа анимация по вкладу все как на старинце https://zaymigo.com/invest смотреть без входа в лк на сайте https://zaymigo.com
процентная ставка для калькулятора
до 100 - 3%
от 100 -500 это 4%
от 500 - 5 %
у каждого пользователя должна быть реферальная ссылка для регистрации, по которой можно видеть кто твои агенты в разделе иерархия.
Ссылка должна иметь простой вид чтобы каждый агент мог указать ее на своей визитке
пока ни каких дополнительных % за рефералку не будет.
правый верхний угол баланс и кнопка выход
Слева меню ЛК
Внизху под меню телефон для Службы поддеркжи и почта.
4)Профиль
вывод денежных средств должен быть доступен только тогда когда пользователь внесет все данные в личный кабинет и администратор поддвердит учетную запись.
это должно быть видно по зеленой надписи - подтвержден или красной - не подтвержден
5)вывод производится только на карту по подтверждению по смс. Все указано на макете.
после нажатия кнопки вывод появляется окошко с суммой вывода и датой. Когда админ проихводит вывод это окошко исчезает
6) внесение
интеркасса
и внизу прямое внесение администратор должен иметь право менять реквизиты прямого внесения.
7) иерархия все описано в макете.
ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА
АДМИНИСТРАТОР МОЖЕТ МЕНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ПРОФИЛЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕЛЕФОН.
АДМИНИСТРАТОР ПОДТВЕРЖАДЕТ ПРОФИЛИ
У АДМИНИСТРАТОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ СПИСОК ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ БАЛАНСЫ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ЗАКАЗАН ВЫВОД ДС В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ.
ДОЛЖНО БЫТЬ 2 АДМИНСКИХ АККАУНТА- ДИРЕКТОР И АДМИН.
когда человек производит вывод ДС админ в панели видит число на зеленом фоне когда заказан вывод, осуществляет вывод и вносит число когда был произведен вывод.
возможны мелкие правки, в качестве примера брать ЛК с сайта https://zaymigo.com использовать цвета и шрифт как тут http://nakopi.net/klienty.html
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