Разработка мобильной рекламной сети

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Доброго времени суток! 

Нужно разработать мобильную рекламную сеть( аналог Unity Ads, AdMob, Chartboost) + с последующим трудоустройством и местом в команде. Если в крации, то мы реализуем рекламу в мобильных приложениях. Есть владельцы площадок( приложений) и рекламодатели, а мы связующая между ними биржа-посредник. Рекламодатель загружает материалы для рекламы, а владелец площадок дает место для рекламы в приложении. Но я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Помимо рекламной сети, также будут реализованы ряд сервисов для разработчиков приложений и рекламодателей. Это будет большой проект по рекламе в приложениях. На данной стадии нам необходима финансовая и временная оценка от разработчиков и возможная доработка. В текущее время, проект находится на рассмотрении нескольких инвесторов. Желательно, если вы работаете с командой из 2-4 человек. За всеми подробностями в skype

7 лет назад
Victor125
Виктор 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
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