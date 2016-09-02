Разработка мобильной рекламной сети

Тема WP - real%homes Не работает при добавлении объекта карта гугл, при вводе адреса не делается подбор по адресу при нажатии кнопки "найти адрес" см. здесь euronv.ru/добавить-объект/ Чтобы увидеть проблему, прошу залогиниться: vasa H6KZ Нужно разобраться в чём дело и исправить ...
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Доброго времени суток!
Нужно разработать мобильную рекламную сеть( аналог Unity Ads, AdMob, Chartboost) + с последующим трудоустройством и местом в команде. Если в крации, то мы реализуем рекламу в мобильных приложениях. Есть владельцы площадок( приложений) и рекламодатели, а мы связующая между ними биржа-посредник. Рекламодатель загружает материалы для рекламы, а владелец площадок дает место для рекламы в приложении. Но я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Помимо рекламной сети, также будут реализованы ряд сервисов для разработчиков приложений и рекламодателей. Это будет большой проект по рекламе в приложениях. На данной стадии нам необходима финансовая и временная оценка от разработчиков и возможная доработка. В текущее время, проект находится на рассмотрении нескольких инвесторов. Желательно, если вы работаете с командой из 2-4 человек. За всеми подробностями в skype
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