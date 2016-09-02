Доработка сайта на Битриксе

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок136 просмотров
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Задача №1

Бюджет 20 USD

Привести стилистику оформления личного кабинета к виду стартовой страницы test.vse.one (адаптивный дизайн личного кабинета)

логин demo

пароль 123456

Структура пунктов меню приведена в приложении

Задача №2

Бюджет 80 USD

Создать личные кабинеты для поставщиков услуги. Чтобы ТСЖ, УК и другие участники системы могли редактировать информацию о себе, формировать тарифы, просматривать начисления. Сейчас это все реализовано, но в админке битрикса.

Структура пунктов меню приведена в приложении 

Требования к функционалу вывода табличной информации в ЛК поставщика:

1) Редактирование информации в теле таблицы (без всплывающих окон)

2) Пагинатор

3) Фильтр отображаемых колонок

4) Поисковая строка 

5) Импорт-экспорт в excel и csv ( пункты меню личного кабинета поставщика: Тарифы(сводная таблица); Клиенты; Лицевые счета; Должники; Платежи; Ввод показаний; Индивидуальные приборы учёта; Общие приборы учёта)

6) Пользовательская сортировка

7) Вставка-удаление строк (добавление-удаление информации)

8) Вывод на печать рабочей области таблицы

7 лет назад
241176552
Илья 
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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