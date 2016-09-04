Проект: модернизация системы сопоставления данных

Модернизация системы сопоставления данных.

Существующую систему, выполняющую mapping данных (https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mapping) и интегрированную в работающую crm систему, необходимо обновить.

А именно - улучшить логику автоматического сопоставления данных, расширить ее автономную работу, упростить подключение новых источников данных.

На сегодняшний день из-за недостаточного качества автоматического сопоставления, выполняется только подгрузка новых данных и отслеживание их изменений. Сопоставление делают несколько десятков людей ежедневно в ручном и полуавтоматическом режиме.

На входе: разношерстные данные от разных источников.

На выходе: "причесанные", однотипные данные для удобного и быстрого поиска.

Проект написан на http://www.agiletoolkit.org/ и http://silex.sensiolabs.org/

Задача:

* Написание собственных алгоритмов mapping данных (или использование внешних открытых) с качеством сопоставления не менее 90% текстовой информации.

* Доработка админ панели (управление запуском подгурзки данных, сопоставления, тюнинг логики).

* Усовершенствование rest api,

Срок проекта: 3-5 месяцев

Будет плюсом:

Успешный опыт внедрения логик сопоставления данных.

Условия работы:

Оплата по-сдельная.

Разбиваем проект на этапы, вносим в JIRA, оцениваем.

Закрытие, баг трекинг - там же. Оплата каждого закрытого этапа в срок.