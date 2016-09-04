Проект: модернизация системы сопоставления данных

Хочется найти фулл стек разработчика (верстки меньше чем всего остального) для короткого и не сложного проекта сейчас, на поддержку и новые проекты - потом. От вас, в ответ на это задание, я хочу увидеть грубую оценку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модернизация системы сопоставления данных.
Существующую систему, выполняющую mapping данных (https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mapping) и интегрированную в работающую crm систему, необходимо обновить.
А именно - улучшить логику автоматического сопоставления данных, расширить ее автономную работу, упростить подключение новых источников данных.
На сегодняшний день из-за недостаточного качества автоматического сопоставления, выполняется только подгрузка новых данных и отслеживание их изменений. Сопоставление делают несколько десятков людей ежедневно в ручном и полуавтоматическом режиме.
На входе: разношерстные данные от разных источников.
На выходе: "причесанные", однотипные данные для удобного и быстрого поиска.
Проект написан на http://www.agiletoolkit.org/ и http://silex.sensiolabs.org/
Задача:
* Написание собственных алгоритмов mapping данных (или использование внешних открытых) с качеством сопоставления не менее 90% текстовой информации.
* Доработка админ панели (управление запуском подгурзки данных, сопоставления, тюнинг логики).
* Усовершенствование rest api,
Срок проекта: 3-5 месяцев
Будет плюсом:
Успешный опыт внедрения логик сопоставления данных.
Условия работы:
Оплата по-сдельная.
Разбиваем проект на этапы, вносим в JIRA, оцениваем.
Закрытие, баг трекинг - там же. Оплата каждого закрытого этапа в срок.
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