Требуется спарсить несколько сайтов

$100
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок170 просмотров
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Требуется спарсить несколько сайтов про кулинарную тематику. 

Парсить необходимо только контент, а именно рецепты блюд 

Текст необходимо занести в wordpress с заголовком и фотографиями. Указать время публикации каждой записи с интервалом 10минут. 

Парсить так-же необходимо название рубрики и заносить в wordpress в указанную рубрику. 

В конце текста необходимо добавить ссылку c тегами nofollow и noindex на источник (Материалы взяты с сайта www...ru)

Сайты в основном однотипные, я имею ввиду сам контент, Это текст, картинки, рубрика в котором находиться запись, список ингредиентов. 

Вот список для начала: 

povarenok.ru

kedem.ru/ 

tvoirecepty.ru/ 

russianfood.com

gotovim-doma.ru/ 

gastronom.ru

jrati.ru

rutxt.ru/ 

koolinar.ru

vkuso.ru 

vserecepty.com/ 

zefira.net/ 

kulina.ru

kulray.ru/ 

recepty-kulinarnye.ru/ 

povarbum.ru

7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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