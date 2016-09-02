Требуется спарсить несколько сайтов про кулинарную тематику.

Парсить необходимо только контент, а именно рецепты блюд

Текст необходимо занести в wordpress с заголовком и фотографиями. Указать время публикации каждой записи с интервалом 10минут.

Парсить так-же необходимо название рубрики и заносить в wordpress в указанную рубрику.

В конце текста необходимо добавить ссылку c тегами nofollow и noindex на источник (Материалы взяты с сайта www...ru)

Сайты в основном однотипные, я имею ввиду сам контент, Это текст, картинки, рубрика в котором находиться запись, список ингредиентов.

Вот список для начала:

povarenok.ru

kedem.ru/

tvoirecepty.ru/

russianfood.com

gotovim-doma.ru/

gastronom.ru

jrati.ru

rutxt.ru/

koolinar.ru

vkuso.ru

vserecepty.com/

zefira.net/

kulina.ru

kulray.ru/

recepty-kulinarnye.ru/

povarbum.ru