Создания фильтра на сайте WP

Есть сайт на Wordpress 4.5.3, с установленным Woocommerce и фильтром YITH WooCommerce Ajax Product Filter.

Задача: Сделать при фильтрации товаров, чпу урл (пример: 101matras.com.ua/category... На сайте-примере, если выбрать несколько параметров, поочередно, то урл остается читаемым и к нему только добавлются параметры и все. На нашем сайте, нужны только два таких параметра. которые будут идти с чпу урлом, это: Бренд и Тип матраса.

Просьба , кто просит предоплату , не писать!