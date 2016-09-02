Создания фильтра на сайте WP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Есть сайт на Wordpress 4.5.3, с установленным Woocommerce и фильтром YITH WooCommerce Ajax Product Filter.   

Задача: Сделать при фильтрации товаров, чпу урл (пример: 101matras.com.ua/category... На сайте-примере, если выбрать несколько параметров, поочередно, то урл остается читаемым и к нему только добавлются параметры и все. На нашем сайте, нужны только два таких параметра. которые будут идти с чпу урлом, это: Бренд и Тип матраса.

Просьба , кто просит предоплату , не писать! 

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад