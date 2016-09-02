Допилить функционал - OpenCart 2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что должно получится:

1. Установлен модуль синхранизации с 1С (С. Версія 8.3 Конфігурація: Бухгалтерія для України)

2. Администратор может создавать разные группы пользователей : менеджер,  оптовый клиент, клиент и т.д.

       • В случае, если у пользователя роль "менеджер" или "администратор", то товар в категории/подкатегори/модулях отображается с количеством остатков. (синхронизация с 1С)

        • Для групп пользователей "менеджер" и "администратор" карточка товара отображается по-разному.

        • Остатки по товарам вычетаются после статуса заказа "доставляется"

3. Администратор может назначать скидки для определенных групп товаров в %. И отмечать, какие категории не попадают под скидку. Для разных категорий - разный % скидки.

4. На сайте установлена защита от копирования.

5. Установлен модуль смс

6. При внесении товара с одинаковым кодом, для администратора/менеджера поле для ввода подствечивается красным и отображается ошибка.

7. Добавить возможность в каждой карточке товара индивидуально прописывать минимальный остаток по данному товару. Если товара на складе меньше указан минимальный остаток, в карточке товара, а также при быстром просмотре, в корзине, в закладках, везде где видно или добавлен товар, имеет высвечиваться сообщение "Количество ограничено".

8. Счет, который приходит клиенту на почту заказчик предоставляет (шаблон/формат)

9. Переход с карточки товара в админку для редактирования текущего товара. (доступна только админу или менеджеру)

 

Сайта еще нет, но будет делаться на шаблоне с themeforest. Кому нужно, в личку покажу.

Оплата по факту (либо по факту разбоем на 2 части), отзывы обязательны. 

 

OpenCart
7 лет назад
Di-Grand
Данилюк 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • API FB словить callback

    Здравствуйте, задача не сложная. И так что нужно сделать: 1. Нажать на кнопку нравиться (виджет возьми тут https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button) и проверить появилась ли кнопка ПОДТВЕРДИТЬ 2. Если появилась, вывести сообщение к примеру как тут http://prnt.sc/c6tid3 - можно обычным алертом ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт срочно

    Нужно на сайте сделать регистрацию и вход через социальные сети.   Вконтакте и фейсбук. А также доработать мелкие детали, e-mail уведомления итд.   Сайт не на движке, рукописный.Пишите скайп

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отредактировать цены CMS JOOMLA VirtueMart

    Отредактировать стоимость товаров в интернет магазине SmileSport.ru Стоит VirtueMart 3. Необходимо сделать, чтоб цены округлялись до десятков в конечном итоге, если на товар действует какая-либо скидка. [b]Обязательные требования:[/b] Знания JMS LOOMLA и VirtueMart

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Задача исправить и доработать сайт

    Все задания на основные корректировки, которые необходимо внести на сайт и доработки написаны в прикрепленном файле. Нужно выполнить все пункты. Сайт[url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.live-today.mba]http://www.live-today.mba/[/url]создавался сайт в программе Themler. При желании можно не дорабатывать а сделать сайт заново, главное ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание чат бота для интернет магазина в ФБ

    $700

    Необходимо создать бота под фейсбук месенджер для интернет магазина  Взаимодействие через АПИ, возможность связаться с клиентом в месенджере продолжив разговор, формирование заявок с отправкой на почту после окончания общения, ведение статистики с возможностью сортировать по типу ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция вёрстки на Битрикс. Настройка функционала

    Требуется специалист по Битрикс, который бы интегрировал готовую вёрстку на Битрикс и настроил функционал интернет-магазина. От вас опыт и приблизительные цены за час (вполне вероятно работу предложим частично) и в целом за проект.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад