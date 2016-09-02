Допилить функционал - OpenCart 2

На основании задания исправить ошибки, сделанные пронрамистом разработчиком
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что должно получится:
1. Установлен модуль синхранизации с 1С (С. Версія 8.3 Конфігурація: Бухгалтерія для України)
2. Администратор может создавать разные группы пользователей : менеджер, оптовый клиент, клиент и т.д.
• В случае, если у пользователя роль "менеджер" или "администратор", то товар в категории/подкатегори/модулях отображается с количеством остатков. (синхронизация с 1С)
• Для групп пользователей "менеджер" и "администратор" карточка товара отображается по-разному.
• Остатки по товарам вычетаются после статуса заказа "доставляется"
3. Администратор может назначать скидки для определенных групп товаров в %. И отмечать, какие категории не попадают под скидку. Для разных категорий - разный % скидки.
4. На сайте установлена защита от копирования.
5. Установлен модуль смс
6. При внесении товара с одинаковым кодом, для администратора/менеджера поле для ввода подствечивается красным и отображается ошибка.
7. Добавить возможность в каждой карточке товара индивидуально прописывать минимальный остаток по данному товару. Если товара на складе меньше указан минимальный остаток, в карточке товара, а также при быстром просмотре, в корзине, в закладках, везде где видно или добавлен товар, имеет высвечиваться сообщение "Количество ограничено".
8. Счет, который приходит клиенту на почту заказчик предоставляет (шаблон/формат)
9. Переход с карточки товара в админку для редактирования текущего товара. (доступна только админу или менеджеру)
Сайта еще нет, но будет делаться на шаблоне с themeforest. Кому нужно, в личку покажу.
Оплата по факту (либо по факту разбоем на 2 части), отзывы обязательны.
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