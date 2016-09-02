Торговый бот

Здравствуйте, задача не сложная. И так что нужно сделать: 1. Нажать на кнопку нравиться (виджет возьми тут https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button) и проверить появилась ли кнопка ПОДТВЕРДИТЬ 2. Если появилась, вывести сообщение к примеру как тут http://prnt.sc/c6tid3 - можно обычным алертом ...
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