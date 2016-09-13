подключить систему оплаты онлайн Сбербанк на сайте casao.ru , через кнопки оплаты в личном кабинете https://casao.ru/personal/?login=yes Подключение проходит в два этапа. Первый - подключение тестовой среды. Второй - подключение рабочей версии. Просмотры должны начисляться автоматически пользователю после проведения оплаты. Возможен ...
PHP скрипт Спарсить выдачу гугла с распознаванием каптчи
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Спарсить выдачу гугла с распознаванием каптчи
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