Нужен менеджер проектов по разработке LP

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Приветствую!
Ищем специалиста по разработке LP.
Вам передается уже готовый клиент, проект которого нужно разобрать и показать экспертность.
Задачи следующие:
1) Провести первичное общение с клиентом
2) Провести брифинг
3) Подготовить прототип
4) Передать задачу дизайнеру/верстальщику
5) Проконтролировать сроки и качество
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