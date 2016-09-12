Нужен менеджер проектов по разработке LP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Приветствую!  

Ищем специалиста по разработке LP.  

Вам передается уже готовый клиент, проект которого нужно разобрать и показать экспертность.  

Задачи следующие:  

1) Провести первичное общение с клиентом  

2) Провести брифинг  

3) Подготовить прототип  

4) Передать задачу дизайнеру/верстальщику  

5) Проконтролировать сроки и качество

7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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