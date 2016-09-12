Ускорить загрузка сайта

Необходимо ускорить загрузку сайта. Оптимизировать скрипты

Сайт отлично грузится в сафари но например в хроме, очень долго идет загрузка скриптов. Чуть ли не минуту - при этом я не могу сказать, что у меня скриптов в разы больше чем на других сайтах.

Также необходимо ускорить отображение рекламного блока, который размещен в первом экране.

сайт на wordpress