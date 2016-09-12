Ускорить загрузка сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок134 просмотра
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Необходимо ускорить загрузку сайта. Оптимизировать скрипты

Сайт отлично грузится в сафари но например в хроме, очень долго идет загрузка скриптов. Чуть ли не минуту - при этом я не могу сказать, что у меня скриптов в разы больше чем на других сайтах.

Также необходимо ускорить отображение рекламного блока, который размещен в первом экране. 

сайт на wordpress

7 лет назад
maratp
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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