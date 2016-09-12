Ускорить загрузка сайта

Сейчас есть собранный на коленках сайт по продаже радиаторов отопления Zehnder – ZehnderShop.ru Сейчас хотелось бы внести в него некоторые изменения: 1) Подправить шапку. Сейчас она съедает довольно много места по вертикали. Особенно это заметно, когда смотришь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо ускорить загрузку сайта. Оптимизировать скрипты
Сайт отлично грузится в сафари но например в хроме, очень долго идет загрузка скриптов. Чуть ли не минуту - при этом я не могу сказать, что у меня скриптов в разы больше чем на других сайтах.
Также необходимо ускорить отображение рекламного блока, который размещен в первом экране.
сайт на wordpress
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