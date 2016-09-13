База и вебинтерфейс к ней. Postgres/Python3

Требуется спроектировать базу и написать приложение для внесения, редактирования и отображения данных с базе.

Краткое описание - база по недвижимости. Красот в вебинтерфейсе не требуется - продукт для узкого круга пользователей.

Полное описание в прикрепленом файле.

Все необходимо писать с комментариями по коду и понятной любому документацией с диаграммами. С предоставлением периодичных апдейтов по прогрессу и снапшотов кода для сторонней оценки качества.