База и вебинтерфейс к ней. Postgres/Python3

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок499 просмотров
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Требуется спроектировать базу и написать приложение для внесения, редактирования и отображения данных с базе.

Краткое описание - база по недвижимости. Красот в вебинтерфейсе не требуется - продукт для узкого круга пользователей. 

Полное описание в прикрепленом файле.

Все необходимо писать с комментариями по коду и понятной любому документацией с диаграммами. С предоставлением периодичных апдейтов по прогрессу и снапшотов кода для сторонней оценки качества.

Python
7 лет назад
freelance4me
Леонид 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв