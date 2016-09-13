Админка на PHP

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок154 просмотра
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Нужно сделать админку на PHP, ТЗ тут : http://download.alesko.eu/coque.doc

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PHP
7 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад