reddragonweb

Новичок на фрилансе с большим опытом работы.

Здравствуйте.

Долгое время работал в веб-студии, решил попробовать себя в фрилансе во время отпуска.

Пишу на php, c#, c++, js, symphony, laravel, yii, zend, etc...

Работаю почти со всеми CMS (система управлением сайтом)

Работаю в короткие сроки и с оплатой по факту!!!