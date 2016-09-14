reddragonweb

Новичок на фрилансе с большим опытом работы.
Здравствуйте.
Долгое время работал в веб-студии, решил попробовать себя в фрилансе во время отпуска.
Пишу на php, c#, c++, js, symphony, laravel, yii, zend, etc...
Работаю почти со всеми CMS (система управлением сайтом)
Работаю в короткие сроки и с оплатой по факту!!!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
2 балла
8 лет назад
WordPress
Честно говоря с такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Виталий не доделал сайт, на данный момент ним пользоваться нельзя. Я новичок в Вордпрессе, но Виталий успокоил, что всё объяснит, как пользоваться админкой, также нам нужно было поменять несколько баннеров, он сказал что это без проблем, что техподдержка в течение месяца бесплатная. Но как только работа была оплачена, он сразу перестал отвечать на все сообщения, ни о какой тех поддержке или объяснении как пользоваться админкой и слов нет. Не отвечает ни на почту ни в чате на веблансере, хотя видно что каждый день заходит. Теперь я сижу с этим недоделаным, переглюченым (все блоки слиплись, не на своём месте) сайтом и не знаю что мне делать. Заплачено за шаблон, за его работу, но сайта как такого нет. Такого свинского отношения я ещё не встречала. Также с самого начала было оговорено, что оплата будет по факту, но деньги он начал вымогать буквально сразу после начала работ, оправдывая это тем, дословно, что "у него нет денег даже на еду". Крайне не рекомендуемую этого непорядочного и безответственного фрилансера.
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно, все на высшем уровне, рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Все прошло прекрасно. Необходимые доступы, быстрое уточнение по правкам, моментальная оплата работы на удобный мне кошелек. Рекомендую.
$8
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Спасибо за быстро и качественное выполненную работу! Мои правки внес буквально за полчаса, со знанием дела - где и что искать. И советом помог. Рекомендую Виталия как опытного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Александра отличный работодатель. Моментально проверила и оплатила работу на удобный мне кошелек. Рекомендую к работе!
$8
9 баллов
9 лет назад
Всё выполнено в полном обьёме, немного не доделано но в целом вс гуд! Спасибо , рекомендую!
Ответный отзыв
Не много задержалась оплата, но все равно все хорошо.
$5
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Отличный исполнитель, быстро и грамотно все сделал. Спасибо, рекомендую.
Ответный отзыв
Владимир моментально проверил и оплатил работу. Никаких нареканий. Надеюсь на дальнейшие заказы)