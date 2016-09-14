reddragonweb

Честно говоря с такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Виталий не доделал сайт, на данный момент ним пользоваться нельзя. Я новичок в Вордпрессе, но Виталий успокоил, что всё объяснит, как пользоваться админкой, также нам нужно было поменять несколько баннеров, он сказал что это без проблем, что техподдержка в течение месяца бесплатная. Но как только работа была оплачена, он сразу перестал отвечать на все сообщения, ни о какой тех поддержке или объяснении как пользоваться админкой и слов нет. Не отвечает ни на почту ни в чате на веблансере, хотя видно что каждый день заходит. Теперь я сижу с этим недоделаным, переглюченым (все блоки слиплись, не на своём месте) сайтом и не знаю что мне делать. Заплачено за шаблон, за его работу, но сайта как такого нет. Такого свинского отношения я ещё не встречала. Также с самого начала было оговорено, что оплата будет по факту, но деньги он начал вымогать буквально сразу после начала работ, оправдывая это тем, дословно, что "у него нет денег даже на еду". Крайне не рекомендуемую этого непорядочного и безответственного фрилансера.