reddragonweb

Виталий reddragonweb

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Новичок на фрилансе с большим опытом работы.

Здравствуйте.

Долгое время работал в веб-студии, решил попробовать себя в фрилансе во время отпуска.

Пишу на php, c#, c++, js, symphony, laravel, yii, zend, etc...

Работаю почти со всеми CMS (система управлением сайтом)

Работаю в короткие сроки и с оплатой по факту!!!

Отзывы заказчиков

egorika
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
2 балла
8 лет назад
Сайт на шаблонном дизайне, wordpress
WordPress
Честно говоря с такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Виталий не доделал сайт, на данный момент ним пользоваться нельзя. Я новичок в Вордпрессе, но Виталий успокоил, что всё объяснит, как пользоваться админкой, также нам нужно было поменять несколько баннеров, он сказал что это без проблем, что техподдержка в течение месяца бесплатная. Но как только работа была оплачена, он сразу перестал отвечать на все сообщения, ни о какой тех поддержке или объяснении как пользоваться админкой и слов нет. Не отвечает ни на почту ни в чате на веблансере, хотя видно что каждый день заходит. Теперь я сижу с этим недоделаным, переглюченым (все блоки слиплись, не на своём месте) сайтом и не знаю что мне делать. Заплачено за шаблон, за его работу, но сайта как такого нет. Такого свинского отношения я ещё не встречала. Также с самого начала было оговорено, что оплата будет по факту, но деньги он начал вымогать буквально сразу после начала работ, оправдывая это тем, дословно, что "у него нет денег даже на еду". Крайне не рекомендуемую этого непорядочного и безответственного фрилансера.
egorika
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Внести исправления на сайт
Работа выполнена быстро и качественно, все на высшем уровне, рекомендую для сотрудничества!
Все прошло прекрасно. Необходимые доступы, быстрое уточнение по правкам, моментальная оплата работы на удобный мне кошелек. Рекомендую.
Ответный отзыв
avovkdesign
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Правки магазина OpenCart
Opencart
Спасибо за быстро и качественное выполненную работу! Мои правки внес буквально за полчаса, со знанием дела - где и что искать. И советом помог. Рекомендую Виталия как опытного и ответственного исполнителя.
Александра отличный работодатель. Моментально проверила и оплатила работу на удобный мне кошелек. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
9 баллов
9 лет назад
Перенос сайтов
Всё выполнено в полном обьёме, немного не доделано но в целом вс гуд! Спасибо , рекомендую!
Не много задержалась оплата, но все равно все хорошо.
Ответный отзыв
whoiam13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Opencart 2.0 - Модуль добавляющий вотерматк (watermark) на картинку
Opencart
Отличный исполнитель, быстро и грамотно все сделал. Спасибо, рекомендую.
Владимир моментально проверил и оплатил работу. Никаких нареканий. Надеюсь на дальнейшие заказы)
Ответный отзыв
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