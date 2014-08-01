Сверстать шаблон для Joomla по макету PSD

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Закрыт10 заявок173 просмотра

Здравствуйте,нужно сверстать адаптивный шаблон для Joomla по PSD макету

Прошу сразу писать цены

Joomla
11 лет назад
GeForce1
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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