Верстка новой версии сайта, 15 страниц

Верстка новой версии сайта, порядка 15 страниц.

Разбивка по страницам и элементам в JPG, сам дизайн в PSD. Часть страниц имеет вложенные слои, "попапы" или "шаги". Верстка не самая сложная, предварительная оценка 3-4 дня.

Страницы:

- главная

- поиск

- автивация

- о компании

- контакты

- каталог

- страница предложения

- партнерам

- доставка

- отзывы

- кабинет

- регистрация

- корзина

- оформление заказа

- оплата

Требования

- достаточный опыт CSS, HTML, JS (JQuery),

- начинаем сразу, как договоримся, все время на связи,

- адекватно оцениваем свои способности и сроки (Вы не обязательно должны быть гуру, но совсем начинающим в данном проекте будет отказано).

От вас жду

- примеры работ (мне нужно взглянуть на код, который Вы пишете, присылайте или ссылки на исходники или сами исходники или т.п., фразы типа "откройте исходный код страницы" сразу показывают Ваш уровень и автоматом исключают из списка претендентов),

- ориентировочные сроки и стоимость или принцип расчета стоимости.

Заинтересованным и прошедшим предварительный "отсев" высылаю всю необходимую информацию.