Здравствуйте,нужно сверстать адаптивный шаблон для Joomla по PSD макету Прошу сразу писать цены
Верстка новой версии сайта, 15 страниц
Верстка новой версии сайта, порядка 15 страниц.
Разбивка по страницам и элементам в JPG, сам дизайн в PSD. Часть страниц имеет вложенные слои, "попапы" или "шаги". Верстка не самая сложная, предварительная оценка 3-4 дня.
Страницы:
- главная
- поиск
- автивация
- о компании
- контакты
- каталог
- страница предложения
- партнерам
- доставка
- отзывы
- кабинет
- регистрация
- корзина
- оформление заказа
- оплата
Требования
- достаточный опыт CSS, HTML, JS (JQuery),
- начинаем сразу, как договоримся, все время на связи,
- адекватно оцениваем свои способности и сроки (Вы не обязательно должны быть гуру, но совсем начинающим в данном проекте будет отказано).
От вас жду
- примеры работ (мне нужно взглянуть на код, который Вы пишете, присылайте или ссылки на исходники или сами исходники или т.п., фразы типа "откройте исходный код страницы" сразу показывают Ваш уровень и автоматом исключают из списка претендентов),
- ориентировочные сроки и стоимость или принцип расчета стоимости.
Заинтересованным и прошедшим предварительный "отсев" высылаю всю необходимую информацию.
Заявки фрилансеров
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