Требуется сверстать лендинг с готового PSD-макета, а также настроить технические моменты регистрации биллинг панели, отправки писем с форм на почту и апи проверки занятости доменного имени.
Верстка макета bootstrap-sass
Необходимо сверстать макет на bootstrap-sass, подробнее о мелочах расскажу исполнителю. Присылайте свои примеры работ на bootstrap-sass
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо сверстать одностраничник. Сроки ограничены, даются сутки Макет прикрепленЗавершен11 лет назад
- $80
Сверстать макет одностраничника Скрин в приложенииЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать дизайн на блог wordpress. Сам макет достаточно простой и не требует никаких супер закруток и так далее. Сайт посвященный фитнес, бодибилдинг тематике. Бюджет ограничен! Ищу ответственного и профессионального исполнителя который сделает ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть макет, множество страниц (главная, категории, внутренняя, профиль, фак и еще штук 5). Натягивать не требуется. Также там будут присутствовать селекторы, всплывашки, так что яваскрипт нужно знать. htm5 валидная ...Завершен11 лет назад
Время до вторника утраHTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужна верстка лэндинга по готовому псд. Макет скину после выбора исполнителя. Пишите ваши предложения и указывайте сроки. Хороших исполнителей выделяю и обеспечиваю постоянными заказами. За ...HTML-верстка39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
ребуется сверстать сайт одностраничник по разработанному дизайну 1. Сайт должен открываться во всех браузерах и на мобильных устройствах 2. При нажатии на кнопку обратный звонок, должно открыться окно для ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Сделать верстку одностраничного сайта. Бюджет 40 долларов. Срок 2 дня. Кроссбраузность. Адаптивность. Надо будет вставить код Метрики и CRM системы. Формы отправки должны работать.Завершен11 лет назад
сайт на битриксе(каталог товара 1С), есть шаблон в псд, нужно сверстатьHTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад