Сверстать одностраничник

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок261 просмотр

Здравствуйте, необходимо сверстать одностраничник.

Сроки ограничены, даются сутки

Макет прикреплен

11 лет назад
bromedia
Давид 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Robavetyan
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Роберт справился с поставленной задачей! Проект был выполнен в срок!
Отличный заказчик Все в свое время задача четкая и ясная всегда на связи Одним словом Очень приятно работать с таким заказчиком Рекомендую

Заявки фрилансеров

Robavetyan
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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