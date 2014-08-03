Верстка дизайн-проекта лидагенства "Поиск"

1. По предложенному дизайну лэндинга, необходимо создать сайт, который будет корректно отображаться во всех браузерах

3. При нажатии на логотип – переход на главную.

4. При нажатии на адрес e-mail «[email protected]» – команда mailto.

5. Оба поля формы обязательны для заполнения.

6. Для e-mail должна быть проверка на корректность адреса. Надписи «Ваше имя/Телефон» появляются только при пустых полях и исчезают при вводе хотя бы одного символа.

7. Вставить ютубовский плагин для воспроизведения видео

8. Видео начинает воспроизводиться по щелчку мыши, а не самостоятельно.

9. Сайт должен корректно отображаться во всех браузерах, мобильных приложениях, планшетах

В приложении материалы для дизайнера (для наглядности)