Верстка дизайн-проекта лидагенства "Поиск"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок170 просмотров

1. По предложенному дизайну лэндинга, необходимо создать сайт, который будет корректно отображаться во всех браузерах

3. При нажатии на логотип – переход на главную.

4. При нажатии на адрес e-mail «[email protected]» – команда mailto.

5. Оба поля формы обязательны для заполнения.

6. Для e-mail должна быть проверка на корректность адреса. Надписи «Ваше имя/Телефон» появляются только при пустых полях и исчезают при вводе хотя бы одного символа.

7. Вставить ютубовский плагин для воспроизведения видео

8. Видео начинает воспроизводиться по щелчку мыши, а не самостоятельно.

9. Сайт должен корректно отображаться во всех браузерах, мобильных приложениях, планшетах

В приложении материалы для дизайнера (для наглядности)

11 лет назад
vladimirlead
Владимир 
74 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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