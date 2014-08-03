1. Требуется сверстать html-страничку. Ссылка на дизайн – 2. Размер странички – три экрана ноутбука. 3. Нужно, чтобы получившаяся страничка хорошо выглядела на экранах разного размера, во всех основных ...
Верстка landing page
Нужно заверстать дизайн Lp.
LP для агентства недвижимости.
В итоге должно быть:
Шаблон для программы WYSIWYG Web Builder
файл с расширением .wbs
Заявки фрилансеров
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