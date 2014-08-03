Верстка html5 + css3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок262 просмотра

Нужно сделать верстку, овер 10 макетов.

Требования:

- Адаптив. От мобильных разрешений.

- Использование фреймворков.

- Самая новая сетка всех браузеров.

- Минимальное количество js.

- html5 + css3

Макеты по запросу.

HTMLJavaScript
11 лет назад
Everol
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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