1. По предложенному дизайну лэндинга, необходимо создать сайт, который будет корректно отображаться во всех браузерах 3. При нажатии на логотип – переход на главную. 4. При нажатии на адрес e-mail ...
Верстка html5 + css3
Нужно сделать верстку, овер 10 макетов.
Требования:
- Адаптив. От мобильных разрешений.
- Использование фреймворков.
- Самая новая сетка всех браузеров.
- Минимальное количество js.
- html5 + css3
Макеты по запросу.
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