Верстка лендинга

1. Требуется сверстать html-страничку. Ссылка на дизайн –

2. Размер странички – три экрана ноутбука.

3. Нужно, чтобы получившаяся страничка хорошо выглядела на экранах разного размера, во всех основных браузерах и на мобильных устройствах.

4. Необходимо будет вставить код контактной формы, который я пришлю.

5. В нижней части страницы – необходимо разместить счетчик на 24 часа,

обновляющийся ежедневно.