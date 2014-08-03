Натянуть адаптивный шаблон на CMS

Имеется адаптивный шаблон http://themeforest.net/item/political-bootstrap-html5css3-political-page/full_screen_preview/6087730

Его необходимо натянуть на CMS, желательно WordPress, изменить фон и цветовую гаму сайта

Оплата только по факту (без предоплаты). Выкладываете на свой хостинг, я тщательно тестирую, и если всё гуд, скидываю вам деньги.

Указывайте сроки и цены.