Нужно сделать что бы сайт отображался нормально на мобильных устройствах (мобильные телефоны и планшеты) адрес сайта - myfortis.com.ua cms - joomla 3.2.4
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
9 лет назад
Нужно сделать что бы сайт отображался нормально на мобильных устройствах (мобильные телефоны и планшеты) адрес сайта - myfortis.com.ua cms - joomla 3.2.4
Имеется адаптивный шаблон http://themeforest.net/item/political-bootstrap-html5css3-political-page/full_screen_preview/6087730 Его необходимо натянуть на CMS, желательно WordPress, изменить фон и цветовую гаму сайта Оплата только по факту (без предоплаты). Выкладываете на свой хостинг, я тщательно тестирую, и если всё гуд, скидываю вам деньги. Указывайте ...