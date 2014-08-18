Имеется адаптивный шаблон http://themeforest.net/item/political-bootstrap-html5css3-political-page/full_screen_preview/6087730 Его необходимо натянуть на CMS, желательно WordPress, изменить фон и цветовую гаму сайта Оплата только по факту (без предоплаты). Выкладываете на свой хостинг, я тщательно тестирую, и если всё гуд, скидываю вам деньги. Указывайте ...