Imilien

Валера Imilien

 
36 летУкраина/Луцк
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Натянуть адаптивный шаблон на CMS

    Имеется адаптивный шаблон http://themeforest.net/item/political-bootstrap-html5css3-political-page/full_screen_preview/6087730 Его необходимо натянуть на CMS, желательно WordPress, изменить фон и цветовую гаму сайта Оплата только по факту (без предоплаты). Выкладываете на свой хостинг, я тщательно тестирую, и если всё гуд, скидываю вам деньги. Указывайте ...

    WordPressBootstrap
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад