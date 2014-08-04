Настроить функционал

Необходимо в доске объявлений в проекте "болталка" настроить, что бы "советы, вопросы и опросы" добавлялись, сейчас они не работают. http://kupit-kuplju.biz/qa

Кто сможет сделать - пишите, желательно сделать до вечера + есть еще мелкие доработки.