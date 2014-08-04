Настроить функционал

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки140 просмотров

Необходимо в доске объявлений в проекте "болталка" настроить, что бы "советы, вопросы и опросы" добавлялись, сейчас они не работают. http://kupit-kuplju.biz/qa

Кто сможет сделать - пишите, желательно сделать до вечера + есть еще мелкие доработки.

11 лет назад
Ximal
Денис 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

toincogni
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все прошло отлично, быстро и качественно выполненная работа, продолжаем сотрудничество! Рекомендуем!
Прекрасный исполнитель. Объяснил задачу, предоставил все необходимое, сразу после проверки оплатил. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

toincogni
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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