Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок221 просмотр

Есть макеты https://yadi.sk/d/c23uwHHpYyUqq

Собрать на хтмл5+ксс3

Адаптивно.

От Вас цена и сроки. Приоритет скорости работы.

11 лет назад
tariella
Юлия 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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