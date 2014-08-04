Создание диалогов Bootstrap + JQuery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок199 просмотров

Требуется верстка и программинг диалогов на jquery и bootstrap, также желателен опыт работы с svn (если нет опыта - научу). Возможно длительное сотрудничество.

BootstrapjQuery
11 лет назад
DFService2
Вячеслав 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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