Имеется адаптивный шаблон http://themeforest.net/item/political-bootstrap-html5css3-political-page/full_screen_preview/6087730 Его необходимо натянуть на CMS, желательно WordPress, изменить фон и цветовую гаму сайта Оплата только по факту (без предоплаты). Выкладываете на свой хостинг, я тщательно тестирую, и если всё ...
Создание диалогов Bootstrap + JQuery
Требуется верстка и программинг диалогов на jquery и bootstrap, также желателен опыт работы с svn (если нет опыта - научу). Возможно длительное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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