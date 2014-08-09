Поиск на русском

Нужно сверстать страничку и разместить на ней скрипт Поиска на Таобао на русском языке

Поиск на Таобао с категориями пример тут http://www.taojet.ru/

и скрипт калькулятора подсчета стоимости товара и его доставки, пример тут http://planetcalc.ru/2520/

Как должна выглядеть страничка, пример в прикрепленном файле