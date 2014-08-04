Необходимо интегрировать 4 интерактивных ген планов сделанных на флеше в сайт на движке Магенто. На данный момент есть 1 генплан swf + XML Нужно предусмотреть условно легкую возможность для добавления оставшихся флешек по ...
Адаптивно сверстать простой макет
Нужна адаптивная верстка макета (1 страница в разных разрешениях)
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Срок - 1 день
Цена - 500 руб. на Webmoney или Kiwi
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За макетами обращайтесь в личку
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