Сайт визитка срочно

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Закрыт27 заявок292 просмотра

Есть готовый дизайн. Мне нужна верстка и натяжка на любую CMS

Макет: https://yadi.sk/d/8SC1ho6xZ3wmi

Страницы внутряки - статика

11 лет назад
tariella
Юлия 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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