Два скрипта Срочно

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки267 просмотров

Смотрите, пожалуйста, ТЗ, пункты 1 и 6. Сегодня сдать надо.

11 лет назад
almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bullet2018
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$11
1 день
Сотрудничество прошло согласно всем оговоренным условиям. Рекомендую и надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
Четко и понятно расписана проблема. Обращайтесь. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

bullet2018
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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