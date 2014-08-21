Необходимо интегрировать 4 интерактивных ген планов сделанных на флеше в сайт на движке Магенто. На данный момент есть 1 генплан swf + XML Нужно предусмотреть условно легкую возможность для добавления оставшихся флешек по ...
Натянуть дизайн на Wordpress
Нужна верстка под Wordpress.
Есть макет главной, внутренняя страница аналогично, только без слайдера.
По функционалу, слайдер, обратный звонок, выбор языка
От Вас, цена и срок. Приоритет по времени исполнения.
Макет в приложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Смотрите, пожалуйста, ТЗ, пункты 1 и 6. Сегодня сдать надо.Завершен11 лет назад
http://firepic.org/?v=6.2014-08-03_h8sqjutu4wya.png Кнопки навигации как то поярче сделать. Сделать надпись интернет-магазин ......... с читаемым шрифтом и чтобы как то удобоваримо компоновалось с блоком телефон. колонку сертификат в подвал ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна адаптивная верстка макета (1 страница в разных разрешениях) ------------------------------------------------- Срок - 1 день Цена - 500 руб. на Webmoney или Kiwi ------------------------------------------------- За макетами обращайтесь в личкуHTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Время доброе, нужно сделать простую верстку, файл в pdf но там простые html таблицы, текст фотки. Сложно нет нечего, сделал бы и сам себе , но нету времени. Кто готов выполнить, пишите в ЛС, скину ...Завершен11 лет назад
Есть готовый дизайн. Мне нужна верстка и натяжка на любую CMS Макет: https://yadi.sk/d/8SC1ho6xZ3wmi Страницы внутряки - статикаHTML-верстка27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно: 1. Удалить старый движок WordPress с сайта (Был ошибочно установлен под старый домен) 2. Залить новый для другого домена 3. Установить WP 4. Сверстать сайт под WP (Главная ...Завершен11 лет назад
- $100
Нужна верстка одностраничника с paralax эффектом и анимацией иконок, списков + слайдер на отдельной странице для презентации. Точное ТЗ вышлю позже. Страницы сайта нормал и ховер прикреплены. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо в доске объявлений в проекте "болталка" настроить, что бы "советы, вопросы и опросы" добавлялись, сейчас они не работают. http://kupit-kuplju.biz/qa Кто сможет сделать - пишите, желательно сделать до вечера + есть еще мелкие ...Завершен11 лет назад
Нужно сверстать страничку и разместить на ней скрипт Поиска на Таобао на русском языке Поиск на Таобао с категориями пример тут http://www.taojet.ru/ и скрипт калькулятора подсчета стоимости товара и его доставки, пример тут ...Завершен11 лет назад