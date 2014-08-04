Создание одностраничника на базе программы wwpage

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки133 просмотра

Создать одностраничник с помощью программы wwpage, установленной на блоге вордпресс, связать с сервисом рассылок смартреспондер или джастклик. Элементы и рисунки для сайта имеются, расположены на двух сайтах компании, готовые письма в сервис рассылок имеются. При необходимости сделать бэкап блога, для обновления версии вордпресс для совместимости с модернизированной wwpage.

Если не знакомы с wwpage, создать обычный вариант одностраничника...

WordPress
11 лет назад
capitan28
Рашит 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

AndreyLitovkin
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

AndreyLitovkin
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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