Создание одностраничника на базе программы wwpage

Создать одностраничник с помощью программы wwpage, установленной на блоге вордпресс, связать с сервисом рассылок смартреспондер или джастклик. Элементы и рисунки для сайта имеются, расположены на двух сайтах компании, готовые письма в сервис рассылок имеются. При необходимости сделать бэкап блога, для обновления версии вордпресс для совместимости с модернизированной wwpage.

Если не знакомы с wwpage, создать обычный вариант одностраничника...