Страница в приложении. Строго до 50$
Форма и калькулятор заказа, счетчик, карта на HTML
1. На существующем html сайте www.blestit.ru сделать форму обратной связи, по образцу: http://riitm.ru/?page=order , кнопку для нее разместить справа в шапке, под кнопкой прайс-лист, на таком же расстоянии что и контакты. После отправки заполненной формы, надо чтоб она приходила на адрес [email protected], в понятной и удобной форме.
В графе калькулятор заказа сделать возможным нажав на активную надпись - расчетать стоимость и добавить, ты переходишь на страницу калькулятора заказа, заполнив отправляешь ее перейдя на кнопку отправить заказ и под графой калькулятор заказа отображается надпись - расчет стоимости добавлен, справа от надписи крестик или надпись чтоб удалить.
2. Сделать активную надпись-кнопку КАЛЬКУЛЯТОР ЗАКАЗА, ну и сам калькулятор, с графами выбора услуг и ввода кол-ва, и дальнейшего расчета, брать для расчета суммы взятые из отдельного файла, который можно будет понятно отредактировать, в конце он должен показывать рассчитанную сумму услуг, с возможностью отправки бланка расчета себе на почту, шапка у бланка должна быть с реквизитами компании или отправки заказа, т.е. происходит переход на форму заказа с сохранение введеной информации на калькуляторе заказа, показывая под графой калькулятор заказа что она добавлена.
3. При переходе с формы заказа на кальтулятор и наоборот чтоб введенные данные сохранялись.
4. Убрать рекламу скидки с верхней шапки, где надпись скидка 15%.
5. В контактах сделать по этому образцу: http://riitm.ru/?page=kontakty , только карту разместить справа от текста, карта активная .
6. Добавить код счетчика яндекса.
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