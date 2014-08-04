Верстка HTML одностраничника на базе JS

HTML одностраничник на базе JS.

Здесь надо изменить расположение страниц-слайдов

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Эти страницы-слайды должны быть вставлены в главный верхний слайдер (там где навигация осуществляется двумя боковыми кружками в нижней части) со своей же анимацией, но с беграундом вылезающим справа.

В конечном итоге должен получится сайт на весь экран где полностью будет отсутствовать вертикальная прокрутка.

Иные варианты по ТЗ просьба не предлагать. Надо сделать то что указано.

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Срок

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

Оплата 30 долл + Развернутый отзыв.